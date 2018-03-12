阿里山森鐵部分停駛 賀陳旦：一定要救

立法院交通委員會12日邀請交通部長賀陳旦列席報告並備質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-03-12 11:27

〔記者陳宜加／台北報導〕阿里山森林鐵路登上Google首頁，讓世界看見台灣，卻因出軌事故不斷，台鐵在同一天宣布再停駛3個月，立法院交通委員會今天進行交通部業務報告，立委砲聲隆隆，要求檢討。

立委林俊憲表示，阿里山森鐵是台灣唯一森林登山鐵路，更登上Google首頁，如今旅客卻不能搭乘，今年截至3月上旬，已經出軌4次，本來今天就要恢復行駛，卻又繼續停駛，令人質疑「為什麼不斷有事故？」

他指出，森鐵已有106歲，森鐵也在亞洲少見，更是台灣象徵，台灣推展觀光，森鐵也有一定吸引力。台鐵局長鹿潔身說，台鐵與林務局雙方都有控管責任。

鹿潔身說，目前森鐵山上路線正常行駛、安全無虞，看日出、賞櫻花均維持正常，但山下主線嘉義到十字路，經評估認為車輛磨損相當嚴重，需要整修，且路線多達14多處路基泥化、平交道枕木腐蝕、彎道挑高不足，降速恐也有安全疑慮，基於安全考量而停駛。

鹿潔身說，需要發包的工程，希望林務局儘快發包，台鐵協助改善，停駛為滾動檢討，達到安全目標並進行安全檢查後，即可恢復行駛，森鐵勢必要設法維持下去。交通部長賀陳旦也說，一定要救，毫無疑問。

立委陳歐珀質詢時則進行快問快答，世界最漂亮總統府？台灣，全世界最適合移居國家？台灣是亞洲第一、世界第四，全世界十二座酷島？台灣龜山島，全世界三大登山鐵路？瑞士、日本、台灣，都有台灣。

陳歐珀說，他是立法院唯一森林科系出身立委，適逢今天也是植樹節，森鐵卻再停駛3個月，「國寶級鐵路卻沒有國寶級待遇」，登上Google首頁，讓世界看見台灣，卻停駛，要求官員了解台灣的好、台灣的美。