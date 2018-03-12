自由車環台賽聚焦桃園 地獄陡坡、3大登山點考驗選手

國際自由車環台賽桃園站於今日舉行。（記者許倬勛攝）

2018-03-12 11:28

［記者許倬勛／桃園報導］台灣最大自由車賽事「國際自由車環台賽-桃園站」於今日舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，來自全球20個國家共計200名選手在桃園競輪，曾摘下3屆環台賽登山王，睽違3年重返環台賽的台灣「一哥」馮俊凱說：「盡力奪牌，穩穩拿下每一站。」

環台賽為國際自由車總會2.1級賽事，共有台北市、桃園市、浪漫台3線、南投縣與屏東縣5站，今年吸引20支國內外隊伍參賽，包含4支洲際車隊（二級）與6支國家隊等。

桃園市站總長124.34公里，沿路繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭及復興等10個行政區，以及「桃園農業博覽會基地」，終點設於復興區角板山。

桃園站的特色是兼具衝刺和登山路線，途中共有台三乙線、石門水庫、角板山設有3個登山點，最終選手從石門水庫入坡後進入角板山，車手將經歷最終5公里的「地獄陡坡」，考驗車手的耐力和體力。

效力於一級職業車隊巴林美利達的馮俊凱，過去曾摘過三屆登山王頭銜，他說，任何有機會爭取到的獎項，都會努力去搶，穩穩拿下每一站，也希望能傳承這幾年在國外征戰的經驗給年輕選手。

桃園市長鄭文燦說，桃園站特色獨具，包括沿海與山景，讓選手競輪同時也能欣賞沿途風景；市府此次做足交通管制，希望選手能盡情發揮，歡迎國內外選手來到桃園。

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