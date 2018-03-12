立委轟安全即將崩潰 台鐵局長立院道歉

立法院交通委員會12日邀請交通部長賀陳旦列席報告並備質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-03-12 10:52

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵近期事故不斷，立法院交通委員會今邀交通部長賀陳旦業務報告，台鐵安全問題也成為立委質詢焦點，形容台鐵進入「交通安全黑暗期」，安全系統幾乎崩潰，應全面檢修改善。

立委李昆澤表示，台鐵是重要交通工具，每天平均搭乘人次高達63.7萬，尖峰甚至超過80萬人次，但台鐵狀況不斷，人力不足、訓練欠缺，加上設備、車輛老舊與管理問題，造成台鐵事故不斷，去年重大行車事故46件、行車異常有443件，包括運轉保安裝置、電力設備、車輛故障造成誤點，顯示整體安全系統出問題。

「台鐵安全系統即將崩潰！」他說，今年一至三月已發生16件行車事故、87件行車異常；過去一再質詢要求安全，但光去年就出軌15次，有9次是正線出軌，輕則誤點、重則造成傷亡，原因包含軌道不良、車輛問題，更重要是人為疏失，例如扳轉轉轍器竟出錯誤。

他重話表示，台鐵高層再發生重大事故，必須有人下台負責，台鐵重大問題結構出現問題，提醒部長、局長，今年仍是台鐵安全黑暗期，這樣狀況不會減少。

賀陳旦說，交通部沒有迴避問題，目前朝三個方向進行，第一由於人力左支右絀，行政院已同意請增人力，不能再當理由，將趕快進用訓練；系統將查核最大風險之處，集電弓與轉轍器優先改善；組織上也將調整，行保會要正常化，未來鐵道局將成立督導部門。

李昆澤要求，台鐵必須系統性盤整所有問題，舊有電車線汰換、集電弓安全檢查、部分路線短暫停駛整修等，不容一再發生問題。台鐵局長鹿潔身說，台鐵身為國內重要公共運輸，對外界表示歉意，人力進用還需要時間，至於設備針對集電弓與電車線，短期內已下令所有車輛召回檢查，如果有發生狀況立即檢修。

針對台鐵訓練欠缺、離職率高都成為挑戰，李昆澤建議引進高科技模擬訓練，才不會再度發生新進人員操作錯誤；過去台鐵重視師徒制，老員工教導新員工重要技術，應請回退休員工傳承經驗。鹿潔身也說，擔任新職或轉換必須重新訓練，長期則增加訓練設備。

立委鄭寶清也關注台鐵汰劣，賀陳旦表示，轉轍器問題造成路線一斷再斷，風險高路段先處理；鹿潔身說，分短、中長期做法，已全面將集電弓全面召回特檢，3月20日前完成，人員汰換速度太快，將加強職務轉換訓練並制度性指導。台鐵營運中，汰換速度稍慢，將配合六年計劃與前瞻計畫，將路線設備徹底更新。

鄭寶清說，台鐵事故以人為因素居多，電車線斷裂一天兩次，但人力不足，無法巡邏維修也是一大問題。賀陳旦說，就發生事故風險高的地方診斷，集中優先改善問題，訓練請退休人員協助新進人員補上專業。

賀陳旦也說，我國目前正自主研發設備，朝工業自製目標，工研院有科專研究，大有機會將國內產品往上提升能量。鄭寶清提醒多傾聽民意，勿與社會脫節。（11:51更新）