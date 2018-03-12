大人溜滑梯不慎 撞傷額頭鼻樑

基隆市民熊先生11日中午到暖暖運動公園玩溜滑梯，起身站不穩撞傷鼻樑與額頭。（記者俞肇福翻攝）

2018-03-12 10:39

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕基隆市民熊先生昨日中午約12點於暖暖運動公園溜滑梯，到達終點時起身，站不穩跌倒，導致額頭、鼻樑受傷，經立即送醫治療，幸無大礙；基隆市政府教育處長陳素芬接獲議員呂美玲告知，已經於昨天晚間先緊急拉起封鎖線封閉，將請設計師到場鑑定後，並尋求更妥適之改善方案。

基隆市立體育場場長郭台英今天表示，她接到處長陳素芬電話告知有民眾熊先生溜滑梯受傷，立即致電關切，熊先生感謝電話關心，也婉謝她前往探視；郭台英說，她主動告知協助辦理公共意外責任保險理賠等事宜，並請熊先生好好休息，日後亦持續關心熊先生復原情況。

熊先生事後表示，玩溜滑梯是很多人童年記憶，但是重力加速度下，站起瞬間稍有不慎容易受傷，建議下方保護墊應該再加長，方能確實保護遊客。這座溜滑梯長15米，角度約45度，去年完工後受到民眾歡迎，還有住汐止居民從網路上看到，專門開車來玩耍。

基隆市暖暖運動公園溜滑梯昨天有民眾溜滑梯受傷，昨天晚間緊急拉起封鎖線，暫停使用。（記者俞肇福攝）