訂彌月蛋糕分送親友 驚見螞蟻軍團出沒

陳女2月底向該店訂購10條彌月蛋糕，卻發現其中有2條蛋糕的一端有螞蟻。（圖擷取自爆料公社）

2018-03-12 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市某間知名蛋糕店的人氣商品就是彌月蛋糕，有位陳姓女消費者卻表示，近日竟在該店彌月蛋糕上驚見螞蟻大軍，陳女宣稱，螞蟻並不是在自家出現，認為是蛋糕生產線有狀況，事後業者也登門道歉，並送四條蛋糕做為賠禮，未料陳女發現，其中有一條蛋糕的份量竟比較少，讓她傻眼。

陳女昨（11）日在臉書社團「爆料公社」指出，自己在2月底時向該店下訂了10條彌月蛋糕，到貨後得知蛋糕可於常溫存放48小時，將蛋糕分送給親戚後，陸續有2名親戚向她反應「蛋糕一端有螞蟻」，陳女在檢查塑膠袋後，並未發現螞蟻蹤跡，懷疑是廠商生產線出了問題。事後，蛋糕業者登門道歉，並送了四條蛋糕賠償。

根據《東森新聞》報導，陳小姐在接受該台記者採訪時表示，業者指出「生產線目前還是以人工為主」，因此可能仍有人工疏失的問題；不過，更讓陳女傻眼的是，業者事後送的蛋糕，有一條的重量竟比包裝註明重量少，明顯短了一截，陳女坦言「有點離譜」，不過也表示不會再追究。對此，業者則回應，聯繫生產線之後，會再深入了解情況。