就是它！ 逼退攔車屁孩「＋9黃金狼牙棒」 文宣笑翻網友

詹姓車主（左）逼車還嗆聲，結果被對方駕駛（右）嚇得鞠躬道歉、丟掉球棒，還被國道警方掌握，將朝妨害自由、公共危險罪嫌法辦。（圖擷取自‎臉書社團）

2018-03-12 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前國道3號發生一起行車糾紛，一名詹姓男子因亂剪線被叭不爽就硬攔車，囂張的拿球棒下車找對方理論，沒想到反被手持金色狼牙棒的車主嗆到氣燄全消，只好龜縮不斷低頭道歉，影片也引起網友熱議。沒想到網拍業者也搭上熱潮，趁勢推出金色狼牙棒的宣傳文宣，讓不少網友看到都笑翻了。

有網拍業者在拍賣平台販售此款黃金狼牙棒，還標記「球棒殺手」當關鍵字，文宣更用幽默的口吻寫著，「出來走跳出來混，沒有個+9金裝還敢出來汽投（出來混）？沒在囉唆的啦，國道逼車？還是騎著摩托車？都好用啦 就是8+9最愛用的 +9神器『黃金狼牙棒』」。

甚至還強調，「保證讓你在高速公路上下車跟人家PK，可以直接讓拿著球棒的小屁孩跟你道歉啦，拿出來直接霸氣沖天，揮兩下大家都覺得你要施展星爆氣流斬啦」。網友則在「商品留言」說，「哈哈哈笑死 不買不行」、「笑死 好有梗唷」、「我是因為照片近來笑的，圖修得好...」、「8+9才是屁孩吧 拿這種更像屁孩 男人都玩折疊槍的」。

而賣家搶搭新聞時事販賣商品也並非首例，最有名的就是2012年前行政院秘書長林益世被指控貪汙收賄，不滿的嗆「如果有錄音就送檢調，讓我一刀斃命啊」，結果那時網拍所販售的錄音筆商品，幾乎都以「一刀斃命」來當關鍵字。