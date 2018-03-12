校長遴選爭議 潘文忠：台大須釐清疑義 教部才能作為

教育部長潘文忠今赴立法院進行業務報告，會前受訪，針對台灣大學管中閔案，認為校務會議代表有其職權，須等台大充分討論釐清，才能核定新校長。（記者張嘉明攝）

2018-03-12 10:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議未平，校長當選人、財金系教授管中閔涉及學術倫理、資訊揭露與利益迴避等爭議，如今教育部仍未核准，教育部長潘文忠今赴立法院，會前受訪表示，因台大校務會議具有遴選校長的職權，台大須充分討論釐清。

台大因校長遴選爭議中，管中閔涉相關爭議，台大在校長遴選過程中仍殘留諸多疑問，如學術倫理疑點未立案調查，兼職有先上任後同意等違法疑慮，且管中閔未主動揭露其具台灣大哥大公司的獨立董事，跟遴委之一、台灣大副董事長蔡明興有利益迴避等問題，種種疑雲使台大新校長難上任。

潘文忠表示，台大這次校長遴選，依法及作業中，該校的校務會議代表具有校長候選人推薦投票的職權，候選人須獲代表3分之1推薦門檻，而今該案有疑義，台大必須對這些議題充分加以討論，釐清相關適法性後，教部才能後續作為，更重申該案只有疑義，沒有任何人干預。

立委柯志恩質疑，教部次長姚立德是台大校長遴選委員之一，也曾簽字認同遴選委員會的決議，為何還讓教部多次發文台大「卡管」；姚立德表示，因遴委會動用表決，因此需少數服從多數，但承認遴委會針對諸多問題都未仔細討論。

台大為了解決爭議，經過校內師生連署，預計在24日召開臨時校務會議，針對管中閔案的各類疑義進行討論；部長潘文忠重申，教部不會對任何當選人有意見，如今是校長遴選有疑義，教部是依職權要求釐清，並承諾若台大校內意見統整、決議出現，官方一定會做出適法性處理。

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