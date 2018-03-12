航太級才能浪費 日本用太空船技術製造「世界轉最久」指尖陀螺

日本精密公司美蓓亞與三菱Precision合作，展現他們高超技藝的結晶竟然是──指尖陀螺？（圖片由ミネベアミツミ MinebeaMitsumi授權提供使用，以下皆同）

2018-03-12 12:23

〔影音新聞／綜合報導〕為了展現自家工藝的登峰造極，日本人想到的方法竟然是做出一個挑戰世界紀錄的「指尖陀螺」？日本精密公司美蓓亞，以製作小型軸承的技術獨步全球，他們找到以宇宙機器開發知名的三菱Precision合作，聯手開發一款世界「最持久」的指尖陀螺。

▲日本精密公司美蓓亞與三菱Precision合作開發指尖陀螺。

美蓓亞使用引以為傲的軸承技術，開發出指尖陀螺專用軸承，並運用製造飛機零件的技術，將零件做到最大極限的輕量化、薄型化，三菱則是活用宇宙機器的技術，做出旋轉摩擦力最低的設計，並且在測試宇宙機器的無塵室中進行組裝。最後他們將集兩家公司技術之力的這個陀螺，命名為「Real Spin Ms」，並且挑戰金氏世界紀錄成功，最長可旋轉24分又46.34秒，正式成為世界上「最持久」的指尖陀螺。而如果不限制要放在手上旋轉，這個指尖陀螺的旋轉時間更長達30分鐘！

這個「Real Spin Ms」只限量製作100個販賣，每個定價約1萬3千元台幣，現在已經全數販售完畢。

其實美蓓亞這個公司就曾經開發出世界最小的指尖陀螺，直徑只有1.5毫米，長度也只有5.09毫米，也榮獲金氏世界紀錄認證。

日本企業展現工藝的登峰造極，竟然是用製作指尖陀螺來表現，真不知道這是什麼樣的思考邏輯，下次他們又會挑戰製作怎樣的東西來挑戰世界紀錄呢？