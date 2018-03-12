交通死亡高出他國2倍 賀陳旦：交通安全仍是首要目標

2018-03-12 09:22

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長賀陳旦今天赴立法院交通委員會業務報告，他表示，交通部4大施政理念為交通安全、公共運輸、產業發展與智慧運輸。

他指出，國內私人運具不斷攀升，去年汽車輛數達794萬8783輛、機車更高達1375萬5582輛，近年交通死傷人數雖有下降，去年粗估有2612人死亡，但仍不可鬆懈，尤其每10萬人中就有12.66人死亡，仍遠高出其他國家平均值。

賀陳旦報告也指出，年輕人、高齡者為交通事故高風險族群，15至24歲每10萬人傷亡人數高達4、5000人；事故死亡人數高齡者佔比也超過3成。

交通部近年加強推動道路安全，目標108年降至每年2500人因道路交通事故而死亡；同時加強年輕族群交通管理，實施公車進校園、辦理智慧化機車課程、安駕課程與交通安全通識課、考照過程也更趨嚴謹。

另外，交通部也正推廣科技輔助執法、補助改善大型車安全、健全運輸業安全管理、制定空氣品質維護區結合交通安全限制高污染車輛進入等措施。

發展公共運輸部分，賀陳旦說，公共運輸為普世價值，配合空污防制行動，透過導引使用公共運輸、控制機動車輛成長、汙染車輛使用管制、降低車輛汙染排放等面向推廣，同時目標2030市區公車全面電動化。

協助產業發展部分，交通部重視推動軌道產業發展，將建立軌道系統全生命週期、籌組軌道產業推動會報、提升維修零組件國產化比例、建置軌道技術研究暨驗證中心，目標是簡化車種、提高自製率。

另來台旅客再創高峰，客源結構成功轉型，賀陳旦說，交通部目標今年要突破1086萬人次，新南向市場來台旅客要達240萬人次。此外，交通部也推動擴大國旅措施，活絡在地觀光產業，並將觀光產業法令鬆綁及制度優化。

最後，智慧運輸部分，賀陳旦表示，交通部推動智慧運輸系統發展建設計畫，今年績效指標為降低交通壅塞7.5％、降低汽機車肇事率6％、提高公共運輸使用量3％、提高偏遠地區公共運輸服務可及性6％、創造關聯產業產值70億元。

至於社會關注重大事項，賀陳旦說，台鐵已盤點高風險路段及設備，提出改善對策與期程、辦理各項設備特檢、強化人員技能教育訓練並重新檢討SOP、加速推動車輛及電物等基礎設施改善、事故調查及改進作為軍公開披露，將於3月21日完成，並於7月底完成滾動檢討辦理，車輛預計109年起陸續交車。

遊覽車部分則已完成公司治理、駕駛人優化、車輛智慧化等面向，將持續精進執行；賀陳旦也說，針對台9線蘇花公路山區改善計畫，預計今年底和中至大清水路段中仁、仁水兩隧道全線貫通、明年底全線完工達可通車標準。