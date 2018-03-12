03/12 各報重點新聞一覽

2018-03-12 06:37

自由時報

外交突破 美日印澳邀我安全對話

美國川普政權正式將亞太區域策略定位為「印太戰略」，日相安倍晉三力促民主鑽石同盟，美日印澳四個民主國家去年也重啟「四方安全對話」（Quad）。Quad恢復對話後，自下到上具有多層次的溝通架構，Quad-Plus作為Quad的延伸，扮演初步凝聚共識之角色，首次會議上週在日本東京低調舉辦。

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2958：2 中國人大通過修憲案 習皇帝時代來臨

「習皇帝」時代正式來臨！中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議，昨日以壓倒性票數通過憲法修正案，刪除「國家主席連任不得超過兩屆」內容，為現任國家主席習近平五年後延長任期奠定法源依據。不僅如此，「習思想」、國家監察委員會及中國共產黨的執政正當性等，也寫入憲法，確立習近平及中共至高無上的領導權威。

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考警正班作弊 2線3當場被抓包

中央警察大學十日舉行有進階警界「小聯盟」之稱的警正班入學考試，考「警察法規與行政程序法」科目時，桃園市警察局「兩線三星」的陳姓股長將寫有小抄的墊板攜入，被監考官活逮，警大事後在校門口貼出陳姓考生該科零分的公告，警正班入學考試有一百四十四名報考，陳男作弊消息傳出，在警界引發熱烈討論。

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蘋果日報

習帝登基 大開倒車 2票反對 2958票通過終身制

中國政治開倒車！備受全球關注的中國《憲法》修正案昨在人大會議表決，一如預期高票通過廢除國家主席任期限制，以99.8%的贊成率通過修正案，僅有2票反對、3票棄權、1票無效。身兼中共總書記、中央軍委主席、中國國家主席的習近平，2023年後可望繼續延任，重啟中國領導人終身制，外媒分析指，中國將走向「完全極權」。被喻為「21世紀復辟帝制」的修憲大戲，註定成為中國現代政治史上最爭議的一段。我陸委會昨說，中國修憲將影響其內外情勢，會關注後續發展。

戴隱形眼鏡看牌 詐賭削千萬

電影《賭神》中，周潤發戴液晶體顯影眼鏡逢賭必贏，高雄也有賭客仿效在撲克牌做記號，再戴上專用隱形眼鏡「透視」，但因贏太多，被識破出老千，當場被打爆頭，關鍵影像外流，警方昨約談負責人，通知另12名賭客到案。警方說，該會館涉嫌從中抽成，且使用隱形藥水撲克牌為店家所有，不排除詐賭，全案依賭博及詐欺罪嫌送辦。

聯合報

廢核遊行：不該重啟核二2號機

福島三一一核災七周年，全國廢核行動平台昨天下午於凱達格蘭大道舉辦三一一廢核大遊行，訴求「面對核電代價、翻轉能源未來」，呼籲讓核一、核二廠提前除役，也不該走回頭路而重啟核二廠二號機。

軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板

軍人年改內容爭議不休，新任退輔會主委邱國正昨表示，他不贊成軍人年改設天花板，並認為應照顧中低階退役軍人；關於後者他已有想法，且財源不影響國庫和其他部會。

中國時報

空汙總量管制權 環署恐獨攬

為解決空汙問題及備戰年底選舉，行政院將《空氣汙染防治法》修正草案列為本會期優先法案，立院衛環委員會將於本周四排審。政院版中明定，環保署制定空汙總量管制時，需「會同經濟部」，綠委認為此條文形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署恐被架空，已有多位民進黨立委提案，主張刪除「會同」經濟部，明顯與行政院不同調。

蔣萬安沒意願 執意徵召難獲認同

國民黨表態參選台北市長者眾，現階段卻缺乏能擊垮柯P的超級戰將，外傳若各參選人初選民調不佳，黨可能徵召立委蔣萬安出征。藍營北市議員普遍認為，國民黨年底選舉存在勝選機會，徵召強棒不失為一個選擇，但重點是要先說服蔣萬安，否則現階段操作空間不大。