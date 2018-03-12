好天氣持續！今中南部飆29度 週四起轉雨

今天天氣仍晴朗，各地白天氣溫可達25至29度（資料照）

2018-03-12 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚入夜後氣溫仍偏低，中部以北、宜蘭地區僅12度至15度，其餘各地低溫也僅16至18度，日夜溫差大；今天持續在偏東風轉為偏南風環境，天氣穩定、升溫明顯，無論天氣表現還是氣溫都與昨天類似。

中央氣象局指出，今天除了東半部地區還是有零星短暫雨外，其於地區大多可見陽光；高溫部分北部、東半部約25、26度上下，中南部更高約27到29度，屬於溫暖晴朗的天氣。

空氣品質部分，今天高屏紅色提醒，竹苗、中部、雲嘉南、馬祖及金門橘色提醒；北部及澎湖普通；宜蘭、花東良好。

氣象局預測，明後天由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫逐漸回升，白天較為舒適、溫暖，西半部日夜溫差大；週四（15日）鋒面接近，水氣增多，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也開始增多。

週五（16日）鋒面通過，北部山區及東北部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，全台都有降雨的機會。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 25 13 ~ 27 18 ~ 27 15 ~ 25

今天除了東半部地區還是有零星短暫雨外，其於地區大多可見陽光。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）