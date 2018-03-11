春暖花開 澄清湖南洋櫻、黃金風鈴木、玫瑰爭豔

澄清湖南洋櫻綻放，美不勝收。（記者陳文嬋攝）

2018-03-11 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春暖花開正是賞花好時節，高市澄清湖風景區近來南洋櫻、黃金風鈴木盛開，加上近400株玫瑰綻放，爭奇鬥艷、美不勝收，成為高市遊湖、賞花最佳景點。

澄清湖是高雄第一大湖，園區占地375公頃，以「澄清八景」聞名國際，被譽為「台灣第一風景區」，每年吸引百萬人潮，近年來市民免費入園，觀光人潮逐年增加。

水公司七區處觀光課表示，園區過去為了讓國人就近賞櫻，不必搭機遠赴日本，種植超過千株的南洋櫻，迄今長達一甲子歷史，雖歷經颱風摧殘，面積也大不如前，卻是每年春暖花開，最受歡迎的樹種。

黃金風鈴木是巴西國花，近來也綻放出金黃色花朵，顏色亮麗如朝陽，南洋櫻則是浪漫的淡粉紅，互相爭奇鬥艷，與澄清湖交相輝映，呈現湖光山色美景，民眾漫步園區，享受春天的詩情畫意。

觀光課指出，3月的澄清湖最漂亮，南洋櫻、黃金風鈴木、火焰木、洋紅風鈴木及苦楝樹盛開，加上桃花心木換新芽，滿樹由綠轉變紅色，五彩繽紛、熱鬧非凡。

值得一提的是，園區今年推出「幸福花園」，種植70多種、近400株玫瑰，包括花名「第一特獎」等令人驚艷，吸引許多新人預約拍婚紗照，成為今年花季的亮點。

近400株玫瑰爭奇鬥艷。（記者陳文嬋攝）

澄清湖南洋櫻綻放，美不勝收。（記者陳文嬋攝）