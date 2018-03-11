時光隧道理髮廳 帶你走進半世紀前的理髮世界

店內都已77歲的老師傅楊聰期（右）和林俊德（左），都是快樂的理髮師。（記者鄭旭凱攝）

2018-03-11 23:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗六市沂賓士理髮廳，店內至今仍使用手推剪理髮、用牛皮磨刀，甚至還能見到5.60年前的消毒蒸氣桶，有如時光隧道理髮廳，尤其兩位高齡都已77歲的老師傅楊聰期和林俊德，擁有60多年的理髮經驗，超熟練和細膩的理髮技術，讓許多顧客永遠離不開。

楊聰期15歲就到理髮廳當學徒，從事理髮工作已有62年，如今他已有5個孫子，還有1個曾孫子；林俊德13歲學理髮，有64年的理髮經歷，也是兩個孫子的爺爺，兩人都擁有老牌理髮師的手藝，理髮店雖然古老，但生意不惡，幾乎都是熟客，許多客人就算搬家到十公里外的其他鄉鎮，每個月還是要回來理髮。

楊聰期和林俊德數十年來和客人建立深厚的感情，甚至有客人頭髮還不夠長，來店就只是為了一起泡茶聊天，有時也在假日相約參加旅遊或是唱歌。

也有顧客從曾祖父到曾孫四代人都由楊聰期和林俊德理髮，81歲的客人楊閔捷表示，他把兒子和孫子都帶到沂賓士理髮，原因無他，兩位老師傅的手藝別地方找不到。

兩人至今仍使用手推剪理髮，楊聰期表示，使用手推剪可以剪的更細緻，另外他還有一把德國雙人牌剃刀跟隨他身邊已超過50年，刀刃都磨掉一半了。

為客人刮鬍子之前，楊聰期和林俊德常會拿剃刀用牛皮來回刮幾下，林俊德說，這可使刀鋒更銳利，減少剃刀對皮膚的刮損。許多從未見過用牛皮刮剃刀的客人，都覺得相當新奇。

沂賓士理髮廳目前也還留有一只蒸氣消毒桶，早年理髮店都用瓦斯把桶內的水燒開，以蒸氣為毛巾消毒，由於現代的消毒設備更完善，店內的蒸氣消毒桶目前只供客人參觀。

楊聰期和林俊德的兒孫都希望他們享享清福、不要再工作，但兩人堅持繼續理髮，甚至免費幫弱勢團體義剪，他們表示，理髮已成為生活中最重要的一部分，他們從中獲得快樂。

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