墾丁大街也有「小綠人」求婚 外籍遊客超驚艷

墾丁大街也有「小綠人」求婚。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-03-11 21:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區近期觀光景氣低迷，但仍有不少歐美遊客到訪，位在墾丁大街路口的「情侶小綠人」號誌紅到國外，意外成為各國遊客拍照熱點，屏縣警局交通隊指出，清明前將在恆春半島增設2處，讓行人等待過馬路時更有趣味也注意交通安全。

屏縣府二月啟用「求婚版」紅綠燈，當紅燈亮起時，「小綠人」跪下向女友求婚；求婚成功後，站起來手牽手，緊接著綠燈，兩人攜手過馬路，恆春半島唯一一處位在墾丁大街牌樓路口，常有外籍遊客看到忘記過馬路，直呼「Amazing！」

屏縣警局交通隊表示，受到遊客歡迎的「情侶小綠人」號誌，除了墾丁大街路口，近期將規劃在南灣天鵝湖飯店路口、車城往四重溪路口增設，最快清明連假前完成，其他景點仍會考量行人穿越數及號誌是否合適。

目前屏東縣境內共有20個「情侶小綠人」號誌，分別在屏東市、潮州鎮及枋寮火車站、東港車站、東琉碼頭及墾丁大街等路口，人口眾多的屏東市區已設置15個，未來全縣將增設至35個，這個超吸睛的設計，成本只比舊號誌多5000元左右。

墾丁大街也有「小綠人」求婚。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁大街也有「小綠人」求婚。（記者蔡宗憲攝）