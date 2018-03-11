竹市定古蹟新竹州圖書館獲五千多萬元經費修繕 明年十月完工

新竹市市定古蹟新竹州圖書館已有93年歷史，新竹市文化局已爭取到文化部古蹟修繕經費5277餘萬元，將展開修繕工程，預計明年10月完工。（記者洪美秀攝）

2018-03-11 22:46

［記者洪美秀／新竹報導］有93年歷史的市定古蹟新竹州圖書館，土地與建物屬新光人壽私產，經市府努力奔走10幾年，新光人壽同意啟動修繕計畫，經文化局向文化部爭取經費，中央已確定核定修繕工程經費為5257餘萬元，預計6月底動工，明年10月完工，並規畫朝複合式書店方向經營。

新竹市文化局文資科表示，中央核定的5257餘萬元，7成由中央補助，約補助3680萬元，市府自籌1314萬元，所有權人新光人壽則需自籌262餘萬元，市定古蹟新竹州圖書館的修復工程，6月底動工，預計明年10月完工，未來將成為竹市文化新亮點，也是竹市首宗私有市定古蹟活化再利用典範。

文資科表示，市定古蹟新竹州圖書館塵封10幾年，去年終於同意活化再利用，市府已完成調查研究，並爭取到修繕經費，希望讓這棟典雅美麗的市定古蹟再次向市民開放，展現竹塹城的歷史文化底蘊。

新竹市文化局表示，新竹州圖書館座落在市區護城河旁，是日治時期，為紀念當年仍是皇太子的昭和天皇裕仁1923年來台灣訪問，而籌款興建，1925年7月底完工，8月31日開館，二次大戰後改為新竹市立圖書館，因縣、市分家，土地與建物歸屬縣府，又改為新竹縣立圖書館。

民國73年，新竹縣政府將土地與建物標售，由新光人壽以6600多萬元得標，買下包括新竹州圖書館在內19筆土地，打算興建大樓，但土地屬機關用地、非商業用地，無法申請建築線指定，新光人壽申請地目變更，並與新竹縣府展開10幾年的官司纏訟。

後來民國87年，新竹市文化局經古蹟審議委員會通過將其指定為市定古蹟，由於新竹州圖書館是洋式建築，外觀簡潔俐落，立面上的柱子有刻意加強裝飾的磚形條紋，是極具保存價值的建物，有「近代復興式樣」風格，兼具古典與現代建築元素，可說是台灣近代建築史代表作。