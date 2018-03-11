新北蘆洲6900戶停電 8點54分恢復 2起電梯受困

2018-03-11 21:17

〔記者王宣晴、陳心瑜／新北報導〕新北市蘆洲區今天晚間不明原因停電，警消目前接獲2起電梯受困案，所幸民眾皆自行脫困，未造成嚴重傷亡。

而台電發言人徐造華表示，今天晚上8時17分接獲民眾通報停電，造成蘆洲區民生街、長榮路、中山一路一帶約6900戶停電，已經派人巡查搶修，預計今天晚上9時20分恢復供電。

台電表示，因地下電纜故障，造成新北市蘆洲民生街、長榮路及中山一路一帶約6900戶停電，經台電搶修，已於8點54分恢復全數正常供電，造成民眾不便，台電表示抱歉。