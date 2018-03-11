明天依舊溫暖明媚中南部達29度 週四微弱鋒面接近台灣

明日各地天氣都相當不錯。（資料照）

2018-03-11 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日入夜後氣溫還是偏低，北部地區低溫12度至15度，其餘各地也還是低於16度，日夜溫差大，務必適時地調整衣著；明天氣穩定升溫，中南部最高溫可達29度。

據《中央氣象局》預測，明天持續在偏東風轉為偏南風環境，升溫明顯且天氣穩定，除了東半部地區還是有零星短暫雨外，其於地區大多可見陽光；高溫北部、東半部在25度、26度上下，至於中南部更高一些，來到27到29度，屬於溫暖晴朗的天氣。

據《天氣風險》指出，週四下半天到週五有微弱鋒面接近台灣的機會，不過目前看起來鋒面強度偏弱，沒有明顯的冷空氣，因此有可能鋒面只是較為接近台灣，造成台灣附近大氣環境變得比較不穩定，週五、週六（16日、17日）下雨的機會提高，但是影響的程度還有待觀察。

空氣品質方面，因擴散條件不佳，明日高屏「紅色提醒」，竹苗、中部、雲嘉南、馬祖及金門橘色提醒；北部及澎湖普通；宜蘭、花東良好。

高溫北部、東半部在25度、26度上下，至於中南部更高一些，來到27到29度。（圖擷自中央氣象局）