促進觀光？破壞環境？新店溪自行車道開闢引爭議

水利局計畫由碧潭沿著新店溪河道開闢自行車道，引發破壞環境疑慮。（記者翁聿煌攝）

2018-03-11 22:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，有意將新店溪河岸自行車道，從碧潭再往上游延伸到烏來，促進新店及烏來山區的觀光休閒旅遊，但是新店溪上游南勢溪為水源保護區，台北水源特定區管理局長周文祥對此計畫有疑慮，認為南勢溪為大台北地區重要自來水源，工程可能會造成水源水質和環境衝擊，宜審慎評估。

新北市水利局副局長諶錫輝說，市府爭取到前瞻計畫中「水環境營造計畫」項目，興建新店碧潭到烏來的河岸自行車觀光休閒專用車道，全長約20餘公里，計畫沿著新店溪東側河岸，在台9線下方興築親水自行車道，全案分成兩期，第1期由碧潭到青潭橋，目前已動工，預定年底完工；第2期將進行規劃探勘路線，預計以2至3年期程興建，總經費約5億餘元。

諶錫輝說，新北市境內有新店溪、基隆河、大漢溪和淡水河水系，擁有全國最長的河濱自行車道，新店溪現有自行車道往上游只到碧潭為止，如果能從新店渡船頭（渡渡口）往上延伸到烏來覽勝橋，增加烏來的觀光遊憩吸引力，因此去年爭取前瞻計畫經費，獲得中央核定。

他指出，新店溪自行車道可連結沿線的「瑠公圳引水石硿」、「小粗坑發電廠」、「青潭堰」等觀光景點，第1期工程從渡船頭經過開天宮下方時，因為是山壁，所以計畫以移動式的河面浮筒橋通過，遇到颱風暴雨也可移置岸邊，第2期工程為青潭到烏來，距離較遠、工程難度也較高，原則上循著新店溪及南勢溪河旁的堤頂及灘地搭建自行車道，遇到無處搭建路段就併入新烏路通行。

由於大部分規畫的自行車道經過「新店溪青潭水質水量保護區」，周文祥說，南勢溪沿岸也缺乏能修建自行車道的灘地，他擔心可能會衝擊生態環境及影響到南勢溪水質。

諶錫輝說，目前新店到烏來自行車道第2期工程還在初步勘查路線階段，屆時會確定工程及路線都能符合環境評估標準與安全，且不致影響水源水質。