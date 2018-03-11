這張圖什麼意思？里長說貼了沒人敢隨地小便！

陳金田在社區張貼此圖以後，他說效果很好。（記者翁聿煌攝）

2018-03-11 21:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新莊區西盛里社區內，以前常有男性民眾會隨地便溺，影響環境衛生，也造成社區困擾，自從西盛里辦公室在社區公車站牌旁貼了一張圖後，里長陳金田笑說，果然就沒有人在當地小便，他覺得效果很好，打算在公園等地方加貼，提升生活品質。

陳金田說，新樹路、民安路口的公車站牌旁，因為有電信箱遮擋，有時會有民眾因為尿急，找不到廁所，就在電信箱旁牆角隨地「方便」，有時甚至在光天化日下，很不雅觀、又影響環境衛生。

他有一次就在馬路對面看到有人背對著馬路就地解放，忍不住過去勸導，沒想到對方還兇他「要你管！」令陳金田很生氣，環保局的清潔隊員也無法整天在場監控，於是他去年底在網路上蒐尋相關的警告圖案，挑出這一張充滿警告意味的圖片，委託廣告公司放大張貼，紅色的禁止公告，沒有一個字彙，但是意思明確，讓人一看就懂。

社區居民稱讚陳金田，想出這種好方法，果然行經牆角不再需要忍受沖天臭氣，還有同樣對隨地小便行為很痛恨的阿嬤建議，「把圖中的剪刀改成鐵槌，效果更好！」

律師林富貴說，里辦公室的貼圖應該是開玩笑，不然嚴肅看待，恫嚇意味十足，但恐嚇罪是針對特定對象，因此這張貼圖不致觸法，但會讓人覺得不太妥當。

陳金田笑說，其實他沒有這麼凶狠，但是這張貼圖表達社區居民對缺乏公德心、隨地小便者的不滿，所以能得到大家的認同，他最近考慮要在公園內也張貼，希望也能得到改善環境的功效。