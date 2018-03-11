冬山老街彩繪版圖再擴大 未來還要再加碼

冬山老街大型彩繪近期完工，吸引不少遊客穿梭巷弄擺姿勢拍照。（記者張議晨攝）

2018-03-11 18:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所邀請創作團隊，將冬山老街圍牆、老屋牆面當畫布，彩繪多幅3D塗鴉，吸引不少遊客在塗鴉前「擺POSE」拍照留影，頗受好評。公所今年計畫再引進「青苔彩繪」，用青苔取代噴漆，不僅美化環境，還讓磚牆多股綠意，可望在年底前亮相，讓老街更有「看頭」。

「媽媽，我要吃蔥抓餅」、「我要吃雞蛋糕！」鄉公所去年4月配合綠色博覽會，邀請藝術團隊到冬山老街，今年初「擴張版圖」，在冬山火車站前、展南2巷、冬山路264巷增加9幅3D塗鴉。

這9幅作品都有主題性，融合美食、地景、農特產，並由冬山鄉吉祥物「冬瓜寶寶」擔任嚮導，從冬山火車站前廣場出發，跟著冬瓜寶寶穿梭老街巷弄，因塗鴉風格活潑，又具互動性，吸引不少遊客依地面指示，進入巷弄「找亮點」。

家住台南的袁姓遊客笑說，塗鴉俏皮、可愛，街內老屋也有歷史感，怎麼拍都好看！

除3D彩繪外，冬山鄉多雨，潮濕氣候適合青苔生長，創作團隊建議鄉公所引進「青苔塗鴉」，用青苔取代噴漆在牆上塗抹，青苔會不斷生長，變得越來越翠綠，最後在牆上浮現圖案。

江立偉說，青苔塗鴉正在研擬當中，順利的話可望在秋冬亮相，希望推出後讓老街「更有看頭」。

冬山鄉吉祥物「冬瓜寶寶」化身嚮導，帶遊客按圖穿梭老街。（記者張議晨攝）