人潮依舊！中壢烏龍麵老店強勢回歸 價格卻回不去…

中壢烏龍麵老店強勢回來！漲價10元仍爆人潮，老闆黃進財、徐秀珠夫婦煮麵煮到手軟。（記者李容萍攝）

2018-03-11 18:55

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢客運總站、國光客運中壢站斜對面的一家烏龍麵店，沒店名沒招牌，有30年歷史，不管烏龍麵、海鮮粥、廣東粥，通通一碗40元，小菜一盤20元，價格實惠，附近補習班學生常光顧，2016年11月30日麵店歇業，當地人相當不捨。15個月過去了，店家今天重新開幕，烏龍麵、海鮮粥、廣東粥全部漲價10元，被網友狂酸「漲價了，回不去了」、「還是不要吃好了」，但是，今天仍有大批老客揪團回去光顧，老闆黃進財、徐秀珠夫婦煮麵煮到手軟。

這家中壢站前的銅板美食除了招牌烏龍麵，海鮮粥、廣東粥等通通只賣一碗40元，CP值超高，前年11月歇業後，不少熟客揪心表示：「學生時代的記憶」、「以前在念書也常吃，後來在中壢上班也常買來吃呢」、「高中的回憶掰掰」，相當不捨；這幾天，烏龍麵老店重開張消息在臉書引發瘋傳，近萬人感動大讚「懷念的好味道」、「高中沒錢都吃這家」、「神蹟降臨」、「以後又可以吃了」、「我的青春回來了」、「好想你啊」、「終於回來了！」

不過，對照老店重開張的價目表，烏龍麵、海鮮粥、廣東粥從40元漲到50元，小菜也從20元漲到25元，如今「多帶著10元、5元回來了」，也讓人好奇當初歇業的原因。

對此，老闆娘徐秀珠表示，麵店賣了30年，畢竟做吃的、一年到頭只休大年初一至初三共3天，現在有點年紀，體力無法負荷，小孩都長大在工作了，她和先生前年底退休，規劃可以放輕生活步調的退休生活，但是玩了大半年，覺得蠻無聊的，才決定回歸本業，由於店租、物價、經營成本都增加又不想做的太累，才會漲價復出，每天採限量供應，賣完就會提早打烊。