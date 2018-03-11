世界盃500公斤拔河錦標賽 景美師大聯隊敗給中國

景美師大拔河聯隊今在女子500公斤項目與中國搶金，以0比2飲恨，拿下銀牌；此賽事也於今天落幕，共獲3金1銀。（景美女中提供）

2018-03-11 18:19

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市景美女中與台灣師範大學合組的台灣女子拔河聯隊赴中國徐州參加2018世界盃室內拔河錦標賽，8日拿下U23-500公斤公開賽金牌，昨於540公斤組及U23-500公斤錦標賽中，分別以2比1及2比0，擊敗地主中國隊及歐洲拔河強隊巴斯克，1日內勇奪兩金牌；不過，今天在女子500公斤項目與中國搶金，以0比2飲恨，拿下銀牌；此賽事也於昨落幕，景美師大拔河聯隊共獲3金1銀。

2018世界盃室內拔河錦標賽8日起於中國徐州登場，景美師大拔河聯隊於當天下午的女子U23-500公斤公開賽，首傳捷報，拿下金牌；10日上午舉行的540公斤組錦標賽，拔河聯隊更以2比1成績，擊敗去年金牌得主、地主中國隊，暌違4年獲金牌；同日下午，景美師大拔河聯隊也參與U23-500公斤，最後以2比0擊敗歐洲拔河強隊巴斯克奪冠。

今上午10時舉行的女子500公斤錦標賽，是拔河聯隊本次參與世界盃的最後一場賽事。景美女中秘書黃郁博表示，11日賽事除了台灣外，共有蒙古、巴斯克、拉脫維亞、中國、德國及韓國7隊參加，但拉脫維亞棄賽，剩六隊競爭；拔河聯隊在預賽以0比2輸給中國，以預賽第二名之姿，與中國、巴斯克及韓國進入4強，最終與中國再度交鋒，進入金牌戰之爭，可惜以0比2敗陣，屈居銀牌。

景美女中表示，11日上場隊員，包含師大體研所碩一的李洳君、師大三年級俞亞均、卓芝涵及石涵萱、師大二年級林雅君、師大一年級邱百萱及李庭瑄、景美女中三年級的黃婷妮及賴亭諭。上場9位選手都是景美女中學生或校友，是前後期的學姊妹。

今年拔河聯隊出賽女子U23-500公斤公開賽、女子540公斤錦標賽、女子U23-500公斤錦標賽、女子500公斤錦標賽，共拿下3金1銀。