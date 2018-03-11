小學生圓出國比賽夢 吹笛子、義賣湊旅費

2018-03-11 18:45

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰桐林國小是位於山區的迷你小學，全校只有80名學生，學校為了拓展學生視野，今年5月中打算帶11名同學到中國天津參加樂高機器人比賽，但因每人約3萬元的旅費不是小數目，社區媽媽為了幫小朋友圓夢，今天在社區達人創意體驗活動中，製作手提袋、吊飾、手工餅乾義賣，小朋友也吹直笛「打賞」賺旅費，希望自助人助順利成行。

桐林國小校長姜韻梅說，學校位於霧峰山區，全校僅80名學生，因資源相對市區學校不足，為了拓展學童視野，加上AI機器人是未來世界發展的趨勢，決定今年5月中帶著5、6年級11位同學前往中國天津參加樂高機器人比賽，下週就要開始到崇倫國中進行集訓，希望從寫程式，操作機器人等過程，培養學生團隊合作和解決問題的能力。

姜韻梅說，此次出國比賽每人預估旅費和機器人耗材約需3萬元，對於部分偏鄉家庭來說是筆不小的負擔，學校愛心志工隊的社區媽媽，自己製作手工藝品義賣，小朋友也練習吹笛子、打爵士鼓、跳舞在各種場合表演打賞賺旅費，希望靠著自己努力湊足旅費。

今天桐林社區發展協會和朝陽科大舉辦「朝陽桐林讓我們一起飛翔-社區達人創意體驗」，向大學生介紹以種子製作吊飾、項鍊，以及龍眼荔枝染，還有荔枝乾等社區產業，桐林國小愛心志工隊輔導會長謝淑玲也帶著愛心媽媽在場擺攤，義賣利用打包帶編織的手提包、水壺袋，還有小皮包、貓頭鷹手機吊飾等手工藝品，還有手工餅乾、鳳梨酥，希望幫小朋友湊足旅費。

預計出國參加比賽的莊定鈞、劉辰璟，今天也在場表演吹直笛「打賞」，並幫忙義賣，兩人都說，希望能籌到旅費，讓大家都順利出國比賽。