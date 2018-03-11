311地震7周年 日本單車寫手環島感謝台灣

日本網路媒體「MAG2 NEWS」旗下的TRiP EDiTOR寫手大石樹為了感謝台灣當年對日本的幫助，因此自發來台灣舉辦單車環島，向台灣民眾表達日本民眾的謝意。（記者鍾泓良攝）

2018-03-11 18:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天是日本311大地震發生7周年，日本網路媒體「MAG2 NEWS」旗下的TRiP EDiTOR寫手大石樹為了感謝台灣當年對日本的幫助，因此自發性到台灣舉辦單車環島，向台灣民眾表達日本民眾的謝意。他今天從228和平公園出發，他受訪時表示，將採「逆時鐘環島」，從西部南下，再從東部北上，預計花9到10天完成。他補充，因為年前的花蓮大地震讓日本民眾很擔心，因此這趟也會把花蓮平安的訊息轉達回國。

而談到為什麼想要騎車環島，大石樹說，「我愛台北！我愛台灣！」他說，因為台灣在311地震時提供大量捐款給日本，因此才會想來台環島感謝台灣人。大石樹說自己是首次來到台灣，所以除了騎車外也會想品嘗台灣美食，尤其最期待小籠包。

至於是否擔心天氣或是體力，大石樹說過去他曾騎著淑女車，花1年環繞日本；他雖然透露這次環島前自己不幸長痔瘡，但他認為國內單車廠商「捷安特」所贊助給他環島的腳踏車很優良，所以覺得很有自信可以順利完成環島。