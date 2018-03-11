係金耶！這家衛生紙不漲還送小折 回響熱烈延長到年底

在北港故事館生產的衛生紙到年底都不漲價照送小折，請消費者不必急於一時搶購。（記者廖淑玲攝）

2018-03-11 18:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕衛生紙調漲售價傳聞經證實，確實有多家大廠漲價，在雲林縣北港港鎮新德路「北港故事館」生產的衛生紙業者，在這波漲價搶購風潮不僅沒有調漲，原本優惠延長到6月底止，現在反應熱烈，業者決定持續到今年底，且照送折疊式單車。

根據業者指稱為反應國際紙漿價格大幅上漲，國內衛生紙一片漲聲，且引來全國消費者搶購風潮，從2月春節前全國瘋搶衛生紙，還被國際媒體引為「世界奇蹟」。

3月以來，業者也紛紛證實調漲衛生紙售價，但雲林北港這家衛生紙公司不但仍堅持不漲價，購買8箱還送價值近4000元的高級小折腳踏車，網路消息傳開，訂購電話接不完，為感謝大家，北港故事館董事長吳品峰今天再將優惠延到今年底，讓大家不必急於一時搶購。

吳品峰指出，紙漿從去年起漲幅達4成，確實讓同業感受到壓力，而他們長期代工衛生紙製造，紙漿由印尼進口，因進口貨源穩定且尚有庫存，為回饋消費者仍堅持原價，每箱10串，每串8包150抽衛生紙，每箱80包售價890元，一次購足8箱若親自到公司取貨7120元（或宅配加運費共8000元），另可獲贈價值3980元雙碟煞、避震器的高級BENI BEAR折疊式腳踏車1輛。

吳品峰強調，該項優惠活動原定今年1月截止，但配合這波衛生紙不漲價順延到今年6月30日，結果活動一PO上臉書吸引搶購，訂單大爆量，為了不讓消費者 失望，再將該優惠延到今年底，且價格依然不變，單車還是照送。

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