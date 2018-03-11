富春國小辦「科技教育」招生會 自製滑步車吸睛

2018-03-11 18:38

〔記者李忠憲／台中報導〕中市唯一「自造教育及科技中心」的豐原區富春國小，今天舉辦以「科技教育」為主題的招生會，吸引家長帶小孩來就讀。現場準備各項闖關活動，其中，由老師自製的木頭滑步車因造型特別且有質感，受小朋友青睞，成為全場焦點。校長李秀櫻表示，希望小一新生發揮創意，從運用科技動手做學習解決問題能力。

3月是國小招生旺季，各校無不使出渾身解數，舉辦特別的招生會吸引家長讓孩子來就讀。豐原區富春國小在教育部集中市教育局補助下，設置「自造教育及科技中心」，目前試營運，並將在3月26日揭牌。

校方今天上午舉辦主打科技教育的家長招生會，現場更舉行6關闖關活動，小朋友只要通過全部，就可拿到自造中心製作的雷射切割可愛動物鑰匙圈。其中「風火輪」關卡，更有教師精心設計製作的木頭滑步車，除了搭配花卉，更有以台中花博吉祥物石虎家族的彩繪圖樣，十分可愛，果然吸引小朋友目光，紛紛排隊試騎，十分開心。

校長李秀櫻說，滑步車是由富春國小老師利用五天假期，親手打造，從木板裁切、上漆、彩繪、組裝，完成獨一無二的滑步車。坊間一台要價3千元，親手製作的工本費約1千2，省錢又與眾不同。自照教育及科技中心揭牌當天，將有8台滑步車亮相。

家長張有淳表示，現場每樣關卡都是自造中心製作，令人印象深刻，非常特別又富意義。她對孩子未來6年學習環境充滿信心，因此把孩子交給富春國小，會是最好選擇。