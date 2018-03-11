世衛組織憂今年大規模爆發「X疾病」 疾管署這樣說......

世界衛生組織（WHO）上月警告，今年全球恐爆發大規模流行「X疾病」（Disease X）。（法新社）

2018-03-11 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）曾於2018年2月時提出警告，今年全球恐爆發大規模流行「X疾病」（Disease X），衛生福利部疾病管制署對此表示，世界衛生組織是為了預防可能發生的疫情，民眾無須緊張。

世界衛生組織指出，今年有可能爆發的8種傳染疾病或病原體，分別為「伊波拉病毒」、「拉薩熱」、「克里米亞-剛果出血熱」、「立百病毒或尼帕病毒」、「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症與嚴重急性呼吸系統綜合症」、「茲卡病毒」、「裂谷熱」、「X疾病」。

世界衛生組織認為，「X疾病」可能並非來自於自然界，而是人為衍生；但衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥對《中央社》透露，該疾病亦可指「化學或輻射災害」所產生的人體病變，綜觀流行性疾病的傳播途徑，區域內病原體會受到環境、宿主等變因影響，往其他地區散佈。

莊人祥認為，世衛組織發布警告訊息只是為了「做好準備和評估」，民眾可不必驚慌，且我國對於各項傳染病都在嚴加監控，並防範來自國外的流行疾病，若未來遇有無法被檢驗的病原體，亦會與日本、美國交流合作，維護國人健康權益。