台中2月PM2.5月均濃度續降 創近8年同期新低

台中2月PM2.5月均濃度降至24.3微克/立方米，創8年來同期新低紀錄。（台中市政府提供）

2018-03-11 17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保署空品監測站顯示，今年2月台中PM2.5月均濃度降至24.3微克/立方米，創8年來同期新低。環保局今天說，去年全市PM2.5年均濃度已降至20.2微克/立方米，將持續推動空汙減量，朝國家空品標準年均值15微克/立方米努力。

依據環保署空品監測顯示，台中去年PM2.5年均濃度降至20.2微克/立方米，與105年22.8相比，減幅11.4%，全國第一。農曆年後台灣西半部普遍大氣擴散不佳，使得台中2月份PM2.5月均濃度提高至24.3，但與往年同期比較，仍是近8年同期新低。

環保局長白智榮說，空氣品質也會受地形與氣候影響，春節雖然許多工廠連休，但台灣氣候穩定，風速接近停滯狀態，境內汙染物持續累積的結果，整個西半部大氣擴散條件均不佳，北部至雲嘉南空品測站常達到紅色不良至橙色預警等級。

白智榮指出，春節期間，環保局除了既有值勤人員，更要求各單位嚴陣以待，持續監測空品狀況緊急應變。統計自104年11月與台電協調制定降載SOP至今年2月底止，已成功協調台中電廠配合空品不良降載136次，樹立台灣環保降載的典範，因此獲環保署肯定為105年第4季及106年第1季秋冬空品不良季節協調公私場所降載成果表現績優城市，削減率近9%，為六都第一。

環保局強調，將持續努力推動各項空汙減量措施，讓台中空品越來越好，民眾欲查詢空品即時狀況，可至台中市空氣品質資訊服務網，隨時掌握做好自我防護。