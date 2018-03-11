關懷慢飛天使 邀大家加入守護

2018-03-11 17:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕「聽見夢想的聲音～關懷慢飛天使」今天在環球科技大學舉行，希望藉由溫暖的愛心餐會與健走園遊會，讓慢飛天使家庭看見更多的希望，現場並義賣運動毛巾，所得將捐給縣內慢飛天使照顧單位。

「食在有愛」餐會係由環球科大餐飲廚藝系老師郭木炎，帶領學生以雲林小農提供的在地食材用心料理後，招待慢飛天使家庭，透過慢飛家庭分享打氣彼此激勵，更呼籲各界愛心人士或團體，共同付出愛心，幫助這些家庭有更多的勇氣走未來的路。

餐會現場也展示此次活動代言人─于昕蕎（粒線體缺陷及馬凡氏症候群多重罕見疾病患者）的畫作，藉此機會與慢飛天使家長分享應如何鼓勵孩子朝夢想的天空飛翔；並邀請若瑟醫院早療師宣導「早期療育」的重要性。

為號召慢飛天使家庭一同走出戶外參加健走，5月20日將在虎尾鎮立體育場舉辦的「乘愛飛翔」活動，將募集25攤愛心攤商，並事先邀請雲林縣內慢飛天使家庭報名，當天報到時主辦單位即贈送慢飛天使主題運動毛巾及健走券，走完規定路線，蓋章確認後即可兌換200元面額園遊券，到攤位上兌換商品。

當天前100位參加健走的民眾，完成規定健走路線即可向大會兌換一份紀念禮，邀請民眾一同健走，親近慢飛天使、一起鼓勵他們並付出愛心。