台玩家邊「吃雞」邊跟中網友聊「稱帝」 互動瞬間超爆笑

2018-03-11 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆中國全國人大會議，今日會中確定取消國家主席任期限制，習近平可望變成「終身職」。消息一出引起國際譁然，唯獨中國境內無法「討論」此事，而台灣插畫家日前在臉書分享與中國網友聊「稱帝」的搞笑互動，疑似導致對方「被消失」，再度引發關注。

臉書專頁《動物辛球》日前分享一則趣事，表示自己在「吃雞」（絕地求生）遊戲中，遇到中國玩家，便一直跟對方暢聊「國家大事」，狂問一名中國網友：：「你們習大大最近很火啊！」、「稱帝稱帝呀！把你們當傻逼了」、「習帝而作，這超牛逼啊！」。

結果讓中國玩家超崩潰，哀嚎說：「哎呀...兄弟你這逼死我了」、「網上現在這話不能亂談的呀！」、「爺我求你了」，最後乾脆丟出三級盔，請對方收下好停止這個話題。笑死一票網友。

但原PO還是繼續嘗試，跟對方說：「那我們只聊迪士尼的維尼，維尼可愛吧！」，中國網友立刻回：「是可愛對呀！但...」，然後原PO立刻再補一句：「跟習大大比誰比較可愛」，結果中國網友就瞬間安靜許久，原PO嚇到以為自己真的害中國網友被斷網了。後來對方總算現身，表示是女友在鬧脾氣，網路沒被斷。

一邊聊天一邊玩遊戲後，兩人漸漸有種特殊的「革命情感」，但中國網友在遊戲中被撞死後就消失了，再也沒有返回遊戲，原PO表示，當天有寄出交友邀請給對方，但已經過了2天，仍然毫無音訊。

不少網友被這奇遇記笑翻，紛紛留言：「最近從肉包子升級成了奶皇包，因為換了憲吶！」、「我很擔心這位同志的安威（中國口音）」、「笑到流淚，決定晚上也要這樣玩兒」、「可能正在北大荒養羊……」、「我們懷念他」。