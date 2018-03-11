新營3校美術班聯展 學童親自導覽秀創意

新營區藝術才能美術班3校聯展即起登場，創作多元，學童導覽創意巧思，件件精彩。（記者王涵平攝）

2018-03-11 16:54

［記者王涵平／台南報導］新營區藝術才能美術班3校聯展即起登場，創作多元，學童導覽創意巧思，件件精彩。

南新國中、新進國小及月津國小美術班聯展即日起至3月18日在新營文化中心舉行，各校以不同主題呈現學生的創作，作品超過300件。

南新國中展出的主題為「南新。新穎。活力」，揉合時事議題、在地生活等元素，展現學生創意與活力，展出的內容包括水墨、彩畫、設計、素描等，其中包含不少學生市內外比賽得獎之傑出作品。

新進國小以「玩美主藝」為美展主題，表達「藝術實驗、創作來表達心中的美感」之主張，以童年生活記事為創作主題，將深刻的童年時光，以具象的描繪、勾勒出屬於自己童年的樣貌、與回憶。畢業班美術老師賴明享表示，藉由創作進行一種自我檢視，與自己對話、反思這一急遽變化的成長歷程，為此一階段的學習、生命歷程作總結，也揚起航向下一生涯自由藍天的風帆。

月津國小「生活文史、趣味美學」為主題。結合鹽水武廟藝術文化的繪本，詮釋蜂砲校尉及蜂炮的歷史典故。月津大富翁大桌遊、成語對對樂等，是遊戲式的團隊藝術創作。「月津大富翁大桌遊」描繪月津古鎮地景及特色小吃、另有節能環保議題多元素材創作，展現月津孩子對在地文化的尊榮感，也有對環境保護的世界觀。