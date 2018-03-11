台中國家歌劇院「微劇場計畫」 徵件限台中人參與

2018-03-11 16:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讓在地表演者與團體有機會進駐台中國歌劇院演出，台中國家歌劇院推「台中限定」微劇場計畫，鼓勵在地人創作表演計畫，入選者可獲最高80萬元的製作費補助，11、12月將登上歌劇院小劇院等空間演出。

台中國家歌劇院「微劇場計畫」徵件啟動，今年甄選主題「概念感官─SOUND」，歌劇院藝術總監王文儀指出，今年主題以聲音讓創作人發想，主要是根據歌劇院有知名的「美聲涵洞」特色，從建築特色延伸創作主題。

王文儀指出，台中國家歌劇院的「微劇場計畫」主要是為發掘在地藝術團隊，提供實驗創意舞台的重要計畫，可說是「台中限定」，限台中市政府立案的藝術相關法人、機關或團體，年滿20歲居住於台中或設籍台中的個人創作者的原創作品提案。

作品形式類型不限於劇場演出、機械裝置或電子音樂等，投稿作品長度以15到30分鐘循環呈現，入選者最高可獲80萬元製作費補助。

王文儀指出，展演場地除提案人可在5樓凸凸廳、小劇場外，館內其他可行空間如迴旋梯等空間，均歡迎創作者天馬行空發想創意展演計畫。

台中國家歌劇院指出，作品徵件到30日止，入選第2階段的申請者須出席與評審委員現場面談，若進入第3階段的提案，將由歌劇院於製作期間，安排計畫顧問進行訪視，經訪視評估確認正式入選的作品，將規劃於11月到12月間進行首次公開展演。