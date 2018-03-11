霧峰金福田借金 擲聖筊可借200到600元發財金

霧峰廣興福德祠一連3天舉辦金福田借金活動，今天吸引不少民眾來向土地公求發財金。（記者陳建志攝）

2018-03-11 16:21

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區廣興福德祠，10多年前開始，每年正月19日土地公廟重建落成日時，一連3天舉辦金福田借金活動，民眾只要向土地公擲筊獲得聖筊，就能借得200到600元的發財金，今天最後一天吸引許多民眾到場求發財金，都希望獲得土地公的庇佑。

霧峰區廣興福德祠主委劉孟弦表示，這項金福田無息貸款活動，是在10多年前土地公託夢給信徒，要求配合寺廟於農曆正月19日重建落成日舉辦，近年來配合民眾作息，改為挑選前後的假日，今年從9日（農曆正月22日）開始一連舉辦3天，今天是最後一天。

劉孟弦表示，這項「金福田借金」活動，信徒們只要擲筊獲得土地公同意後即可借到200到600元不等的發財金，借到錢的民眾，明年至少原價歸還，但若沒有歸還廟方也不會強求，但以後就不能再借，透露舉辦至今，每年未還錢的民眾約有1成。

一名趙姓婦人，9日金福田借金第1天就順利向土地公求到600元發財金，今天上午專程再來答謝土地公，向廟方人員透露，借到發財金後真的轉運，順利解決積欠的10多萬的債務，所以特別來感謝土地公。

霧峰廣興福德祠舉辦金福田借金活動，求到發財金的民眾排隊登記領取發財金。（記者陳建志攝）

霧峰廣興福德祠一連3天舉辦金福田借金活動，今天吸引不少民眾來向土地公求發財金。（記者陳建志攝）