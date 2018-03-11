保留鐵路一村 苗縣擬打造青創基地

苗栗縣政府規劃將保留半世紀的苗栗市鐵路一村老宿舍群改造成青創基地。（記者鄭名翔攝）

2018-03-11 16:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕存在半世紀的苗栗市鐵路一村老宿舍群，見證苗栗鐵道發展及轉變過程，但因舊屋頹圮，前年台灣鐵路曾計畫拆除宿舍群，但在地方人士呼籲下，決議將鐵路一村保留，並擬打造成青創基地，未來串連苗栗鐵道文物館。苗栗縣政府表示，將成立工作坊導入公民意見，盼保留老宿舍的歷史溫度，預計1年內提出改造計畫。

鐵路一村自民國50年代起作為台鐵員工宿舍，其中有多棟日式建築，見證了台鐵發展及轉變的珍貴歷史，但因年久失修，許多木造屋瓦塌陷，老屋泥牆裸露毀損，屋內也充斥垃圾。台鐵原有意推動促參案開發商機，但卻屢屢流標，前年原擬拆除，但在地方及網友的呼籲之下才得以保留。

去年苗栗縣政府爭取前瞻計劃獲客委會補助810萬元，並獲台鐵同意，將針對鐵路一村宿舍群展開調查研究及緊急加固與修繕，縣府文化觀光局也期盼梳理其歷史背景並廣納居民意見，將老舊宿舍重新整理規劃，作為青年返鄉創業基地等用途。

文觀局表示，鐵路一村未來的重建及規劃將以公民參與形式，藉由工作坊結合社區居民、網友意見，除了保存原有老宿舍群的特色，又能創造新風貌，將老屋重新活化再利用，作為文創、青創的發展空間。

調查研究及修繕規劃將於月底前發包，文觀局認為該改造工程可於1年內提出完整計畫，屆時彙整公民意見後順利成為青創基地後，將再辦理招租，並爭取經費活化老宿舍空間，成為具歷史意義的新觀光特色景點。