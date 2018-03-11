推特色旅遊及協助振興花蓮觀光 中市率團赴香港推廣

台中市府率在地觀光業者組團，到香港推特色主題旅遊。（中市觀旅局提供）

2018-03-11 15:49

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府為推廣「台中特色休閒主題旅遊」，由觀旅局長陳盛山率領四十家台中觀光相關業者組團赴香港推廣，並與日前震災區花蓮結合，協助促進花蓮觀光。觀旅局長陳勝山表示，希望華信及香港旅遊業能支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式，共同推動區域觀光策略聯盟。

台中市觀旅局長陳盛山日前與台中40家觀光相關業者組成推廣團，前往香港推廣「特色休閒主題旅遊」行程。這次的推廣活動，也針對日前震災導致觀光受創的花蓮，與黃行、華信航空規劃整合，將香港飛台中的國際線，整合台中飛花蓮、澎湖等國內線，盼以台中為中心，推出一程多站的優惠聯票。希望藉此讓台中花博吸引50萬人次港澳遊客到台中欣賞花博，並順遊花蓮及外島，促進觀光。

觀旅局長陳盛山表示，活動首次將休閒農業、茶、咖啡、糕餅等下午茶、樂園賽車場、潛水特色旅宿、按摩spa及等主題特色體驗搬至香港，讓香港旅遊業能直接感受台中觀光業服務品質。

他表示，期盼華信、香港旅遊業共同支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式，共同推動區域觀光策略聯盟。

  • 中市觀光旅遊局長陳勝山率團到香港推特色主題旅遊及推廣台中優質水果。（記者李忠憲攝）

    中市觀光旅遊局長陳勝山率團到香港推特色主題旅遊及推廣台中優質水果。（記者李忠憲攝）

  • 台中糕餅業者在現場讓香港媒體朋友體驗。（記者李忠憲攝）

    台中糕餅業者在現場讓香港媒體朋友體驗。（記者李忠憲攝）

  • 參與活動的香港媒體及業者親自體驗。（中市觀旅局提供）

    參與活動的香港媒體及業者親自體驗。（中市觀旅局提供）

  • 參與活動的香港媒體及業者親自體驗。（中市觀旅局提供）

    參與活動的香港媒體及業者親自體驗。（中市觀旅局提供）