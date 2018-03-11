推特色旅遊及協助振興花蓮觀光 中市率團赴香港推廣

台中市府率在地觀光業者組團，到香港推特色主題旅遊。（中市觀旅局提供）

2018-03-11 15:49

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府為推廣「台中特色休閒主題旅遊」，由觀旅局長陳盛山率領四十家台中觀光相關業者組團赴香港推廣，並與日前震災區花蓮結合，協助促進花蓮觀光。觀旅局長陳勝山表示，希望華信及香港旅遊業能支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式，共同推動區域觀光策略聯盟。

台中市觀旅局長陳盛山日前與台中40家觀光相關業者組成推廣團，前往香港推廣「特色休閒主題旅遊」行程。這次的推廣活動，也針對日前震災導致觀光受創的花蓮，與黃行、華信航空規劃整合，將香港飛台中的國際線，整合台中飛花蓮、澎湖等國內線，盼以台中為中心，推出一程多站的優惠聯票。希望藉此讓台中花博吸引50萬人次港澳遊客到台中欣賞花博，並順遊花蓮及外島，促進觀光。

觀旅局長陳盛山表示，活動首次將休閒農業、茶、咖啡、糕餅等下午茶、樂園賽車場、潛水特色旅宿、按摩spa及等主題特色體驗搬至香港，讓香港旅遊業能直接感受台中觀光業服務品質。

他表示，期盼華信、香港旅遊業共同支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式，共同推動區域觀光策略聯盟。