獅子會慨捐專車 南台南家扶添兒保生力軍

台南市博仁獅子會捐贈一輛兒保專車給南台南家扶中心。（記者王俊忠攝）

2018-03-11 15:47

〔記者王俊忠／台南報導〕南台南家扶中心在地服務、推動兒童保護工作近30年，近年來隨著服務區域人口數成長、社會各界對兒童保護工作日益重視，服務對象與日俱增，兒保交通車常有捉襟見肘問題，博仁獅子會得知後匯聚獅友們愛心、利用今天捐血活動把嶄新的兒保專車捐給南台南家扶中心。

南台南家扶中心主任李保良表示，目前從事兒童保護相關服務工作的社工有17人，同時間需服務的個案逾280位，主要服務區域是在曾文溪以南的台南市區域，最偏遠地區是關廟與龍崎山區，南台南家扶雖有3輛公務車供社工使用在個案的接送服務，但也常因為兒保工作需要提供像是安置、就醫等即時性的處遇服務，經常出現社工搶用公務車、不敷使用的窘境。

博仁獅子會長黃賜源一向積極參與各種公益活動，關懷弱勢族群不落人後，這次聽到南台南家扶中心有欠缺兒保公務車的需求，主動與會內獅友、獅子會300-D1區共同募資捐贈1輛兒童保護專車給南台南家扶中心，希望透過家扶社工員的專業服務，能更便利、安全、及時的幫助更多受虐兒童。

博仁獅子會並與德光中學等單位在捐車地點的台南公園旁合辦大型捐血活動，估計有1千多袋鮮血進帳；由海軍陸戰隊退役人員組成為主的的雲嘉南聯盟也組隊30多人前往慨捐熱血，希望能拋磚引玉。