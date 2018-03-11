進擊的小鼓手 他才學1年拿中區冠軍

唐子誼小小年紀打一手好鼓。（記者顏宏駿攝）

2018-03-11 16:11

〔記者顏宏駿／員林報導〕就讀彰化縣員林國小二年級的唐子誼是彰化縣列冊登記年紀最小的「街頭藝人」，他學爵士鼓才短短1年，就有模有樣，參加中區鼓手比賽，獲低年級組第一名的佳績，今天受邀到員林蜀葵花季活動現場表演，小小年紀打一手好鼓，經常技驚全場，被喻為「進擊的小鼓手」。

唐子誼在幼稚園中班時，與家人逛街，被路旁爵士鼓手深深吸引，聽到忘我，爸爸唐裕淳問他「想不想學」，唐子誼馬上說好，便從木箱鼓開始學起，一學就是2年，鼓點敲擊的基礎學會後，去年起進階學爵士鼓。

唐子誼說，學習的過程並不難，因為「覺得自己很酷」，打起來就有自信和興趣，照著老師的教導練習，一步一步進階，他覺得越打越有勁。

爸爸說，父母的責任就是幫他找老師，幫他買一套適合的爵士鼓，他們只買基本款，一套3萬多元。老師經常帶著子誼上街頭表演，這是練膽量的好機會，其次，每天至少要打1小時才不會生疏。

子誼第一次參加中區爵士鼓比賽就拿下冠軍，此後，表演邀約不斷，爸爸成為子誼的「經紀人」，只要課業允許，都會讓他出場表演，一方面自己「賺學費」，一方面「練膽量」。小小年紀打一手好鼓，又能自己賺學費，觀眾豎起大拇指說，讚，進擊的小鼓手。

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