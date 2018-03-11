東勢鄉貨櫃屋毀屋傷人 台灣心義工團重建家園

雲林縣副縣長丁彥哲頒發感謝狀給台灣心義工團。（記者詹士弘攝）

2018-03-11 15:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕去年12月7日一場貨櫃屋大火，奪走東勢黃家就讀國一長女生命，次女及長子嚴重燒燙傷送醫，貨櫃屋全毀，頓時無家可歸；台灣心義工團動員逾百名志工的投入，以3個工作天完成圓夢家園，今天黃父推著坐輪椅的弟弟走入新家，感動拭淚。

一場大火讓黃家無家可歸，在縣議員張健福與雲林社會處積極牽線下，台灣心義工團動員各縣市超過百名志工的投入，於3月5日動工重建家屋，利用週六、日共3個工作天時間，讓新家從無到有，今天正式完工，將新屋鑰匙交到黃父手中，現場多人感動落淚。

台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，看到黃爸爸的滿面憂愁及家庭的破碎，馬上停下其他案件，優先處理重建工作，因為「家」才是療傷止痛的地方，新屋中特別加設了漏電斷路器及濃煙偵測器設備，也募集到兩台冷氣機，因為燒燙傷需時時換藥，需要乾燥的空間，希望這房子能用「愛」撫平這兩個小朋友傷痛，更期盼縣府能好好協助姐弟的就醫及就學。

黃家的圓夢家園有三房一廳，雖然面積不大，但麻雀雖小，五臟俱全。尤瑞豊也感謝施工期間先光企業及雲林縣聚德功德會分別免費提供建材及混凝土，張健福則協助住宿及膳食，還有村民也熱心到現場燒烤玉米。

「感謝義工團的幫助，有錢出錢，有人出人，非常感謝。」黃父進入新屋見到完善的設備，「家」就在這裡，除了感謝外，也掩不住激動，頻頻拭淚。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，意外發生後黃家對未來茫然無助，縣府第一時間除協助善後外，也提出「長期陪伴」的做法，其中首要之務就是協助重建家園，感謝台灣心義工團的投入及在地社團及民意代表的協助，這是個很美的結合，讓新家迅速誕生，也讓黃家人有舒適安全的家。

台灣心義工團志工用三個工作天，完成黃家圓夢家園。（記者詹士弘攝）

看到剛完工的家，黃父感動拭淚。（記者詹士弘攝）

副縣長丁彥哲幫忙用鑰匙打開大門。（記者詹士弘攝）

圓夢家園，麻雀雖小，五臟俱全。（記者詹士弘攝）

黃小弟坐著輪椅，進到新家。（記者詹士弘攝）

小孩房雖然簡單，但很溫馨。（記者詹士弘攝）