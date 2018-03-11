環團提廢核3大訴求 原能會：願與民間共同面對

311廢核遊行11日從凱道出發。（記者張嘉明攝）

2018-03-11 15:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全國廢核行動平台舉辦311廢核大遊行，今天約有2000人上凱道遊行，呼籲政府盡速提出核廢三法立法時程、蘭嶼核廢料遷出機制，以及能源轉型、核一、核二提前除役等。原能會今表示，尊重民間團體訴求，有關蘭嶼核廢料遷出，目前有兩個方案，包括在111年2月前遷至核能廠，預計115年完成遷場，或是在114年前送至集中式貯存設施貯放管理，預計118年完成遷場。

廢核團體今天提出三大訴求，包括核廢料處置、能源轉型和核電廢止與除役。原能會表示，已將「如期廢核」及「核廢處理」的安全監督，做為重要施政主軸，原能會做為全民的原能會，願與民間團體共同積極面對核廢處理。

有關核廢三法立法訴求，核廢三法相輔相成，核廢料管理法、組織法與管制法等核廢三法，可強化核廢料管理法制基礎，有助於妥善解決核廢問題。

核廢料管理法方面，世界各國主要由經濟及能源部負責，原能會已函請行政院國家永續發展委員會「非核家園推動專案小組」列為優先討論議題；核廢料營運專責機構組織法方面，經濟部已提報「行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例」草案，並經行政院送請立法院列為優先審議法案；放射性物料管制法修法部份，原能會已在105年3月完成修法草案，未來將配合政府組織改造進程，續行辦理修法作業。

廢核團體今也提出蘭嶼核廢料遷出機制，原能會回應，台電公司105年底已提出「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，原能會106年2月審定做成審查結論，並要求台電公司應於5年後（111年2月前）開始將蘭嶼核廢料運回產生地（即台電核能電廠），搬遷作業時間4年，共9年完成遷場；或是在8年後（114年2月前）開始將蘭嶼核廢料送至集中式貯存設施貯放管理，搬遷作業時間4年，共12年完成遷場。兩項方案已函請行政院非核家園推動專案小組列為優先討論議題，並將集中貯存列為積極優先推動方案，以儘早遷出蘭嶼核廢料。

有關擬定核廢料處置可行時程表部分，原能會已要求台電公司依物管法提報「低放射性廢棄物最終處置計畫書」及「用過核子燃料最終處置計畫書」，擬定具體規劃時程，並要求台電公司應依計畫時程切實推動；另，原能會也完成核電廠除役及核廢料管制時程整體規劃。