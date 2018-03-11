高師大旁公園移43棵樹 引兩派互槓

37號公園旁里民集結，支持市府改造公園，不要黑板樹和掌葉萍婆。（記者葛祐豪攝）

2018-03-11 15:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕植樹節前夕，高雄市發生移樹爭議！引發兩派論戰互槓，警方也到場排解，幸未發生衝突。

高師大旁的37號公園，市府準備移植43棵黑板樹、掌葉萍婆與果樹，多個愛樹團體今天前往公園抗議，「高雄愛樹人」團長莊傑任批評市府黑箱作業，事先沒和居民溝通，公園旁的「文化師苑」大樓，連管委會都不知道，得知後發動聯署，光大樓就有150人反對，總計聯署書已2500人簽名。

市府準備移除的樹木，以28棵黑板樹、13棵掌葉萍婆為主，樹木專家楊吉壽說，這些長了20年的大樹，綠樹成蔭，大量移植的死亡率非常高，也浪費納稅人的錢。

護樹團體提出訴求說，任何樹種的移除，須經過居民公投半數同意，並採6年2階段換植，避免衝擊樹蔭景觀。此外，全高雄的公園、校園、各局處景觀改建等，應建立標準作業程序，超過5棵樹以上的移除，都須經過社區直接民主的同意。

但公園一邊，則有數十位里民拿白布條支持市府，與護樹團體互槓。凱旋里里長錢雲徽說，黑板樹的浮根問題嚴重，近年已發生10多起民眾絆倒摔傷意外；另位陳姓里民說，掌葉萍婆開花期散發腐臭味，聞了讓人頭暈想吐。

養工處則駁斥黑箱指控，強調37號公園改造案，已於去年10月24日開過說明會、11月里民現勘，將新植43棵米幹徑超過8公分的樟樹、黃連木、光臘樹，改造後喬木變健康也更安全。

由於護樹團體有意見，養工處原本訂3月17進行37號公園樹木移植工作，將延後到4月15日，市長陳菊也指示須整合專家學者的意見再動工。