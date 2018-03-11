嘉義國際藝術紀錄影展17日起開跑 選片指南講座先暖身

2018嘉義國際藝術紀錄影展17日登場，今舉辦「選片指南」，播放影展片段讓影迷先睹為快。（記者王善嬿攝）

2018-03-11 14:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「2018嘉義國際藝術紀錄影展」本月17日到4月1日在嘉義市登場，今年共選片45部台灣、東南亞、歐洲、美洲等國藝術紀錄片，嘉義市文化局昨天、今天在25×40藝文空間、承億小鎮慢讀舉辦兩場選片指南講座，讓影迷先睹為快。

主辦單位今邀請影評人游千慧在承億小鎮慢讀為影迷導讀，她表示，此次影展有包含如「大帳篷想像力的避難所」，導演陳芯宜對「大帳篷」劇場的記錄，探討對資本主義的反思及對社會底層的關懷；另外如「鄧南光8mm家庭電影」，則可經由台灣攝影先驅鄧南光的鏡頭，一窺其與家人的互動。

市文化局藝文推廣科長李兆隆表示，嘉義國際藝術紀錄影展今年邁入第5年，以「找不到的我」為主題，從藝術探討自我與外在環境連結的生命意義，今年還首度設置「影展首映」分類，包含4部世界首映、12部亞洲首映跟2部台灣首映影片，並安排國際影人在映後與觀眾互動與談，共12個場次。

他說，影展地點部分，17日到4月1日每週五到週日，在嘉義市博物館一樓放映室，教育推廣放映場次在承億小鎮慢讀跟25×40藝文空間，都免費入場，詳情可洽活動官方網站http://2018.chiayi.film/。