蘭嶼人打破禁忌 幫達悟之父紀守常洗墓碑

沒見過紀守常，但蘭嶼人的新生代同樣懷抱感恩，賣力刷洗墓塚。（記者黃明堂攝）

2018-03-11 14:55

［記者黃明堂／台東報導］已故瑞士籍神父紀守常被奉為「達悟之父」，過世48年，9位蘭嶼人感念恩澤，打破不近墓地的禁忌，今天到東河鄉洗墓碑，準備重新上漆，光耀他明年百歲冥誕。

紀守常是天主教白冷教會瑞士籍神父，1954年到1970年在蘭嶼宣教16年，1970年在台南車禍過世，享年51歲。他在島上不只傳教，也融入達悟文化，充分參與祭儀，更注重人才培育，當今達悟族菁英大都曾被他送往台灣求學，對蘭嶼政經發展有很大貢獻，因此被尊稱為「達悟之父」。

紀守常葬在東河鄉小馬天主堂墓園，今天包括紀守常紀念文教基金會執行長席萳．嘉斐弄，及謝美惠、謝翠英等婦女帶著孫子共9人，為紀守常清洗墓塚，小心翼翼除掉青苔，準備在17日重新為碑銘上漆。在墓區的另7位神父墓碑，他們也一併清洗乾淨。

達悟族人是出了名的怕鬼，在進入墓區時，一行人特別進行禱告，祈求亡靈勿跟隨。席萳．嘉斐弄說，達悟族人傳統觀念很忌諱進入墓區，也沒有漢人的掃墓習俗，但紀神父在族人眼中是神，所以他們願意打破禁忌，也克服恐懼。

婦人謝美惠是是紀神父從鹿野鄉和平部落帶到蘭嶼給宣教士謝帆海領養，也被紀神父視為女兒般疼愛，她特別帶著漢族媳婦還有孫子們來洗墓碑，她說，「沒有紀神父就沒有我們」，孫子們沒見過紀神父，也懷抱感恩。

席萳．嘉斐弄說，紀神父在物質上幫助族人，培育很大人才，更曾挺身與軍警大打出手，反制打壓族人的軍警。明年是紀神父百歲冥誕，將與台灣史前文化博物館合作，舉辦紀神父紀念展。

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