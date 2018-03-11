新竹縣新城國小百年校慶 號召1000名校友「回娘家」

新竹縣新城國小5月5日要慶祝創校百周年，即日起號召校友趕快報名當天一起「回娘家」。（記者黃美珠攝）

2018-03-11 14:35

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣新城國小今年5月5日要過百歲生日，系列的慶祝活動將從4月26日起展開，最重要的是，校方號召當天1000名校友一起「回娘家」餐敘，學長學弟、學姊學妹們互相分享各自跨時代的母校記憶，即日起，歡迎該校校友揪團攜家帶眷「認桌」共襄盛舉。

鄉長邱坤桶也是校友，他說，「認桌」回娘家餐敘的方式，經由本月初的百周年籌備會議討論後，決定請有心的校友以每人300元，或是每桌含飲料在內3000元的方式，在4月18日以前，把「認領」的桌數和金額繳給校方統籌規劃辦理。

邱坤桶也直言，因為百年校慶的籌辦需要費用，也歡迎校友們踴躍贊助母校，校方會開立正式收據。

新城國小校長鄭德怡說，新城國小創立在民國7年，共有72屆、5500名校友，是全寶山鄉第2個慶祝創校百年的小學。這100年來一路從農業社會走到現在的3C世界，系列慶祝活動特別兼顧老中青幼不同世代的需求。

除了邀請時下小朋友最喜歡的紙風車劇團到校打頭陣演出，5月1日結合母親節，還有苗栗縣退休國小校長張秋台有關農耕時序、和相關田園生活的30幅畫作展出，跟著早年的學長姊們一起懷舊。

鄭德怡說，百年來，該校除孕育無數在各行各業、有為有守的職人、公務人員、專家學者等，在美國NASA服務的太空博士古仁棟更是該校的驕傲之一。

5月5日當天，他們期待能有千名校友回校團圓，讓席開百桌的盛景替學校再寫下一頁不朽的記錄。