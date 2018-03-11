詩人吳晟推植生復育 污染農地種千棵樹

詩人吳晟（右）帶著縣長魏明谷（左）種下樟樹。（記者張聰秋攝）

2018-03-11 14:39

〔記者張聰秋／和美報導〕 明天就是植樹節，知名詩人、總統府資政吳晟，提倡造林淨化、植生復育污染農地，這項想法，今天在彰化縣和美鎮一塊3分多地、曾遭重金屬污染的國有農地，種下第1株希望的樹種「樟木」，吳晟說，彰化種「樟」木很有意義，接下來他要努力，讓植生復育污染農地納入法規，成為永續推動的政策。

農地坐落在和美鎮與鹿港鎮雅安路與西安路交界處的番雅溝圳旁，土地為國有，農民之前承租耕作，卻被檢測遭重金屬污染而成為列管農地，整治解除列管後反倒變成荒地及社區髒亂點，林務局南投林區管理處接受吳晟的建議，選中這塊農地作為造林淨化污染農地的試辦點。

種樹儀式今天登場，彰化縣長魏明谷、立委陳素月和多位縣議員等官員民代，與吳晟一起種下樟木等台灣原生種樹木，一群國小學童的幼童軍，不畏豔陽曝曬，拿著鏟子依照老師的指導步驟，種下小樹苗，鹿港鎮文開國小學童龔恩弘說，種樹造林淨化空氣品質，還可讓污染農地重金屬附著樹幹，污染農地恢復成淨土，好處多多。

吳晟說，食安議題受重視，追溯食物來源就是水和土壤，有乾淨的土壤與清澈的水源，就能種出健康的食物，學者專家研究，經由造林種樹，透過植生復育的方式，可以讓樹吸收土壤中的重金屬，讓土壤獲得淨化。

吳晟舉例說，好比，福木、光蠟樹、苦苓等樹種，都經過學者專家研究證實，對重金屬具有吸附能力，一棵樹經過20年成長，小樹變大樹，土壤也不再受重金屬危害，讓下一代子孫能擁有乾淨的農田，生態良性循環，會比用土壤翻修稀釋法、土壤酸洗法和排土客土法，目前常見整治污染農地的方法，相較之下，不僅好還能完全消除土壤殘留重金屬的疑慮。

林務局南投林區管理處秘書王怡靖說，林務局會在這塊土地種植14種共1900株的樹種，除了福木、樟木和光蠟樹之外，有毛柿、黃連木、象牙木、台灣櫸木等台灣原生種為主的樹種。1900株小樹何人照顧？王怡靖表示，和美鎮面前社區發展協會認養這塊土地，日後會協助公部門維護照顧。

活動現場準備了500株毛柿、2000株蜜源植物矮仙丹，還有可以吸附土壤重金屬的向日葵種子包800包，吸引民眾排隊領取，不到1個小時就被領取一空。

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林務局南投林區管理處秘書王怡靖（右1）和縣長魏明谷（左1）、立委陳素月（左2）等民代，見證在污染農地種樹儀式。（記者張聰秋攝）

和美鎮面前社區發展協會認養種樹後的農地綠美化和管理維護。（記者張聰秋攝）

小朋友加入種樹行列。（記者張聰秋攝）

民眾排隊領取樹苗。（記者張聰秋攝）

污染農地種福木。（記者張聰秋攝）