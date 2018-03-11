醫界人生》接生近萬新生兒 超級「接生公」林嘉祈慶20週年

婦產科醫師林嘉祈歡迎媽媽們「回娘家」參加活動。（記者廖淑玲攝）

2018-03-11 13:56

［記者廖淑玲／雲林報導］在雲林近20年來接生近萬名新生兒的婦產科醫師林嘉祈，今天在診所前停車場舉辦週年慶，邀請由他接生的寶貝回娘家，並舉辦嬰幼兒爬行、推大球、造型比賽等，陪伴大家歡度假日。

中山醫學院醫學系畢業的林嘉祈，選擇婦產科是因為可以感受生命的喜悅，天天都能迎接蓬勃生氣，1999年到虎尾若瑟醫院擔任婦產科醫師，後來自行開業，近20年來接生近萬名新生兒，被大家封為超級「接生公」。

有感新生兒人數逐年減少，林嘉祈強調，生小孩真的是國安問題，呼籲政府應該要重視，提供強而有力的社會支援系統，幫忙照顧嬰幼兒，讓年輕人願意生育。

為提供家長彼此交流平台，並訓練、幫助寶寶手眼協調及平衡感，今天特別舉辦週年慶邀請由他接手的寶寶「回娘家」，吸引200多名寶寶同樂，寶貝爬行比賽、造型比賽、推球比賽時，家長比小朋友緊張，甚至有家長拿著爆米花、玩具等吸引小朋友注意力，妙趣橫生，有如一場小型嘉年華會，氣氛熱絡。

在雲林近20年來接生近萬名新生兒的婦產科醫師林嘉祈被封為超級「接生公」。（記者廖淑玲攝）

媽媽們帶著孩子開心和接生的婦產醫師林嘉祈合照。（記者廖淑玲攝）

寶寶們開心玩遊戲，一旁的家長比孩子還緊張。（記者廖淑玲攝）

媽媽們在前頭拿著玩具吸引寶寶向前爬行。（記者廖淑玲攝）

寶寶爬行比賽還有造型評分，氣氛熱絡。（記者廖淑玲攝）