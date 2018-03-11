竹市東門市場「潤餅皮老店」傳承48年好味道

新竹市東門市場「潤餅皮老店」，由第二代李招枝傳承48年的好味道，每到清明節前後，都吸引民眾排隊購買。（記者洪美秀攝）

2018-03-11 13:45

［記者洪美秀／新竹報導］清明時節即將到來，藏身在新竹市東門市場的「潤餅皮老店」，以Q彈手工潤餅皮聞名，第二代李招枝接手傳承48年的好味道，每年農曆年後到清明節前，都吸引大批民眾採買，李招枝更練就一身做潤餅皮的好功夫，也成為東門市場的好味道。

位在東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，人稱李大姐的李招枝個性熱心，是東門市場的靈魂人物，幾乎店家都認識她，她看到這兩年市場有很多年輕人進駐開店，感受到東門市場活絡起來了，而清明節前後，是潤餅皮店最忙的時刻，只要經過市場，聞到陣陣的餅皮香，就是李招枝傳出來的餅皮香氣。

李招枝說，潤餅皮老店原由她公公開設，到現在已48年了，結婚後她跟著投入製作潤餅皮，一練就10幾年，而餅皮要香及薄的關鍵就是「熟能生巧」，她說，店內的潤餅皮，Q彈絕不添加化學成分，她自己都愛吃。

每年農曆新年到清明節，是潤餅皮販售的旺季，李招枝說，得全家出動投入餅皮手工製作，就是要提供消費者最好吃的潤餅皮，如此一傳十、十傳百，就是希望傳承這個好味道。

新竹市府這兩年利用東門市場三樓閒置空間開設青年創業基地，有十名創業青年進駐，與傳統攤販互相扶持，為老市場注入新活力，李招枝說，看到年輕人進駐，她實在好開心，感覺市場有了年輕活水，都活起來了。

新竹市府產發處表示，東門市場是舊城區重要的傳統市場，是老新竹人最重要的生活匯集地，市府透過引進年輕人進駐創業，已讓東門市場成為傳統與創新交融的新地方，邀請市民除了白天來走訪東門市場傳統老店，傍晚過後，還可在這吃到新竹美食，感受老市場的創新活力。