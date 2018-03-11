寒流影響 三星高接梨著果率差、產量恐減少

宜蘭縣三星鄉高接梨今年受寒害影響，著果率低，產量恐減少約3成。（記者張議晨攝）

2018-03-11 13:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農曆年前兩波寒流襲台，讓宜蘭縣三星鄉高接梨穗受創嚴重，著果率最慘僅5成，三星鄉公所預估今年高接梨產量恐會減少約3成以上；農委會日前也公告宜蘭縣為寒害救助地區，即日起至3月19日，開放受損的高接梨、蓮霧、食用玉米申請現金救助。

三星鄉上將梨種植面積約42公頃，每年產值接近8000萬元，是宜蘭縣重要高接梨產區，但今年元月中旬以及農曆年前，連續兩波寒流襲台，讓梨穗嫁接成功率低，即使嫁接成功，但花苞碰上細雨，授粉成功率驟降，影響著果率。

依照梨農經驗，1枝梨穗嫁接並授粉完成後，須出現4至6顆果實才算正常，但走進高接梨園，多數梨穗僅冒出1至3顆果實，著果率約僅5成。

梨農翁松根感嘆，他今年梨穗就嫁接2次，但補了還是死掉，且今年冬天宜蘭陰雨不停，即使嫁接成功，珍貴花苞碰到細雨也會折損，「今年著果率真的非常差！」

三星鄉公所表示，鄉內高接梨災損面積約38公頃，著果成功率僅約5成來算，預估今年產量恐會減少3成。

至於量少會不會影響今年高接梨價格，翁松根則無奈地說，消費者對價格敏感，稍微調漲可能就縮手不買，種植成本只能自己吸收。

縣府統計，宜蘭縣寒害災損面積約63.31公頃，災損金額約1187萬元，受害作物為高接梨、蓮霧、食用玉米為主。

縣府農業處說，寒害救助即日起開放農友申請，高接梨每公頃可申請6萬元、蓮霧9萬元、食用玉米為3萬6000元，直到3月19日止，另外，農友若須復耕協助，縣府及農改場也會提供技術幫助。