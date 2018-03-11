高市本週辦理8場徵才釋出1700個以上職缺！

為協助求職民眾做伙來找好頭路，高雄市政府勞工局訓練就業中心本週辦理8場徵才，提供1700個以上工作機會，歡迎求職朋友踴躍應徵。（資料照）

2018-03-11 13:33

〔記者黃建華／高雄報導〕為協助求職民眾做伙來找好頭路，高雄市政府勞工局訓練就業中心本週辦理8場徵才，提供1700個以上工作機會，歡迎求職朋友踴躍應徵。

3月12日（一）下午2時30分由「鼎基先進材料、新美檢驗科技、全方衛保全、金御園食品、海光企業、統一精工」等8家廠商，在鳳山區老爺里活動中心釋出檢測員、保全員、行政人員、天車手、儲備站長等151個工作機會。

3月13日（二）有3場徵才，上午9時30分在仁武區仁慈里活動中心，「芮可企管顧問、燁興企業、三商巧福、迅束企業、日月光半導體」等11家廠商，聯合招募294人，其中「三商巧福」招募10名儲備店長，薪資27K-32K。下午2時在三民就服站，「亞瑟環境清潔、皇源國際美容」等4家廠商，徵求儲備幹部、車道管理員等59名職缺，其中「皇源國際美容」招募5名芳療美體師，薪資最高上看50K。下午2時30分在楠梓就服站，「正新保全、日安環保工程、燁聯鋼鐵」聯合招募100人，歡迎民眾踴躍應徵。

3月15日（四）也有3場徵才，上午9時30分在前鎮區高雄加工出口區，由「台灣三井高科技、元泰發實業、台鈴科技、台灣典範半導體」等13家廠商釋出551個職缺，其中「頎邦科技」招募100名夜班技術員，薪資30K-42K。上午10時在鳥松就服台、下午2時在三民區公所9樓大禮堂，都有上百個職缺招募中。

3月16日（五）上午9時30分由「長華科技、華泰電子、穎崴科技」等6家廠商，在楠梓就服台徵求品檢員、各類工程師共294個工作機會。各場次徵才訊息，可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽07-733-0823轉408。