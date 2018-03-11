花蓮舊遠百危樓拆除經費 比照台南震災補助

工程團隊陸續進行大面積舊遠百大樓拆除作業及廢棄物清運，市區中華路從自由街口往南到圓環路段今起擴大封閉，避免拆除期間碎片掉落造成人車危險。（記者王峻祺攝）

2018-03-11 13:32

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市「舊遠百危樓」4日展開拆除作業，目前樓頂各進駐2部大鋼牙及破碎機，大樓側面也有機具同時進行拆卸工程，因比照台南震災補助危險建物拆除清運工作，花蓮縣政府暫估約可獲補助2800多萬元，並預計19日拆除完畢，趕在4月清明連假前淨空街道，迎接旅花遊客。

工程團隊陸續進行大面積拆除作業及廢棄物清運，市區中華路從自由街口往南到圓環路段今起擴大封閉，避免拆除期間碎片掉落造成人車危險；由於舊遠百大樓因上月地震再變危樓，中央也比照台南震災，補助地方危險建物拆除清運工作，每平方公尺補助新台幣2000元。

花蓮縣政府建設處表示，舊遠百大樓拆除作業由縣府代為拆除，委託寬聯營造執行，估計拆除經費約3000萬元，因拆除舊遠百適用比照台南震災，若以每平方公尺補助2000元計算，1萬4000多平方公尺的舊遠百總樓地板面積，約可獲補助2800多萬元。

寬聯營造拆除團隊目前已在大樓中央打穿2個深井工作面，透過大鋼牙、破碎機進行破碎作業，並將從頂樓逐樓拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落至一樓，再由砂石車進行清運，拆除廢棄物則會全數集中暫放國福土資場。

花蓮縣環保局長饒忠說，舊遠百廢棄物估計將有10萬噸，若以1噸清除處理費用4000元估算，整體費用可能高達4億，目前相關所需費用，已提報行政院環境保護署，將向國家發展委員會申請補助。

花蓮警分局表示，配合市區舊遠百大樓拆除工程，大樓周邊的上海街、自由街及中華路在施工期間都將進行道路封閉，為減少交通衝擊，警方在上下班尖峰時段也會派員疏導車流，因現場有大型車輛進行清運，呼籲民眾上午8時30分至11時30分、下午從1時30分至5時，盡量避開清運路線。