見4歲女兒車內熟睡 粗心父將她獨留車上、恐被罰

消防隊員觀察車內女童狀況，發現她只是熟睡，且車內非密閉空間（記者吳昇儒翻攝）

2018-03-11 13:42

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名詹姓父親今日中午帶著4歲女兒前往汐止好事多賣場購物，詹父見女兒在車內熟睡，竟將她獨留車上，把車窗打開一點縫隙，自己前往大賣場購物。熱心民眾路過，誤以為孩童被關在密閉的車內，報警處理。警、消立刻到場協助，最後找到粗心的父親，並將該案件通報給社福機關，最高將可開罰1萬5千元。

新北市消防局第六大隊接獲報案後，立刻派員到場協助，看是否需要破窗，但檢查後發現，車窗留有縫隙，車內並非密閉空間，對於熟睡的孩子並無即刻危險；警方也請賣場廣播，找出粗心的車主。

警方指出，詹姓車主的作法已經違反兒童及少年福利與權益保障法第51條，六歲以下或有需要特別看護的兒童不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，違反規定的父母親或照顧者，將依該法的第99條，開罰3千元以上1萬5千元以下的罰鍰；並依102條規定，須接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

警方表示，將兒童留置車內，另可能違反道路交通管理處罰條例，但因為車子是停在私人停車場內，並非道路，此部分是否違法，有待商議。

車窗並未完全封死，車內尚有空氣流通，消防隊員最後決定先不破窗（記者吳昇儒翻攝）